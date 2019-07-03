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رئيس جامعة القاهرة يشارك فى اختيار المرشحين لجائزة بن راشد 2019

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:09 م
رئيس جامعة القاهرة يشارك فى اختيار المرشحين لجائزة بن راشد 2019 رئيس جامعة القاهرة يشارك في اختيار المرشحين لجائزة بن راشد 2019
كتب وائل ربيعى

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عقد مجلس أمناء جائزة بن راشد للمعرفة بالإمارات عدد من الاجتماعات فى مدينة دبى، بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عضو مجلس الأمناء، ونخبة من الشخصيات العالمية من جامعات اكسفورد، وناشيونال جيوغرافيك، وسويسرا، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة نانيانج التكنولوجية بالصين.
 
 
وقال الدكتور محمد الخشت فى تصريحات صحفية، إن الاجتماعات ناقشت تطوير آليات الجائزة والدفع بها إلى آفاق عالمية جديدة، موضحا أن الاجتماعات  استعرضت المتقدمين لنيل الجائزة وحيثيات كل متقدم من المؤسسات والأفراد، وذلك في ضوء معاييرها العالمية الصارمة من أجل الوصول الى أفضل المرشحين للجائزة  في دورتها السادسة لعام 2019، والتي تهدف إلى تكريم أصحاب الإنجازات المؤثرة بمختلف مجالات المعرفة محلياً وعالمياً، وذلك من المؤسسات والأفراد.
 
 
وأضاف الدكتور الخشت، أن فئات الجائزة هذا العام تشمل مجالات: التنمية، والابتكار، والريادة، والإبداع، وتطوير المؤسَّسات التعليمية، والبحث العلمي، والطباعة والنشر والتوثيق، وتكنولوجيا الاتصالات، مشيرا إلي أن الجائزة في دورتها السادسة تسعى إلى استقطاب مشاركة صنَّاع المعرفة سواء على نطاق الأفراد أو المؤسَّسات، ممَّن قدَّموا بصمة واضحة في مجتمعاتهم، وكرَّسوا جهودهم لخدمة الإنسانية ورفاهيتها وازدهارها.
 
 
وأشار الدكتور الخشت ، إلي أن جائزة بن راشد للمعرفة عالمية صدرت بمرسوم من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكمًا لإمارة دبي، بهدف تشجيع المعنيين والعاملين في مجال المعرفة، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار في تطوير مسارات نقل ونشر وإنماء المعرفة حول العالم، كما أصدر حاكم دبي قراًرا بتشكيل مجلس أمناء عالمي يضم أفرادًا وممثلين عن جهات محلية وإقليمية وعالمية، وتمنح الجائزة سنويًّا.
 
 
وشدد الدكتور محمد الخشت، علي أن الجائزة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية نشر المعرفة ونقلها كمصدرٍ للتطور والتنمية المستدامة على المستوى العالمي وتحقيق الرخاء للشعوب، وتعزيز روح التنافس في المجالات المعرفية المختلفة، والتشجيع على نشر ونقل المعرفة، بالإضافة إلي استقطاب الاهتمام الدولي بهذا الحدث المعرفي الأبرز من نوعه على مستوى المنطقة.
 
 
وقال الدكتور الخشت، إن الجائزة  تسعى إلى تسليط الضوء على أهم وأبرز نجاحات رواد المعرفة من مختلف دول العالم، وتعزيز الوعي بأهمية العطاء المعرفي كركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة وقادرة على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة، كما تهدف الجائزة إلى تحفيز مفاهيم الإبداع والابتكار في مجتمعات المنطقة العربية والعالم.
 
من جانب آخر كرمت هيئة تلفزيون الشارقة الدكتور محمد عثمان الخشت بوصفه رائد فلسفة الدين في العالم العربي، ونظرا لإسهاماته الفكرية والأكاديمية ومشروعه لتطوير العقل وفق طرق تفكير جديدة، وذلك علي هامش تسجيل حلقة خاصة في تليفزيون الشارقة عن فلسفة الدين ودورها في مكافحة الارهاب والتطرف وعلاقة الشيخ سلطان بجامعة القاهرة وحبه لمصر والمصرييين.
 
فيما نعي الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بها، وفاة الشيخ خالد بن سلطان بت محمد القاسمى ، نجل الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمى حاكم إمارة الشارقة، سائلين الله أن يلهمه بالصبر والسلوان.
 
وأضاف رئيس جامعة القاهرة:" نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى الرجل المحب لمصر والمصرييين أحد ابرز خريجي جامعة القاهرة  صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، سائلين المولى  الرحمن الرحيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم صاحب السمو حاكم الشارقة  وذويه الصبر والسلوان.
 
 
 
 

الخشت

جامعة القاهرة

جائزة بن راشد ٢٠١٩

المرشحين لجائزة بن راشد

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