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رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن زيارة البابا تواضروس: بحثنا مواجهة التطرف

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:09 م
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عن زيارة البابا تواضروس: بحثنا مواجهة التطرف لقاء البابا تواضروس الثانى و فيرناندا اسبينوزا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
كتبت سارة علام

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أعربت ماريا فرناندا اسبينوزا رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن سعادتها بلقاء البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية  فى الكاتدرائية المقرسية بالعباسية اليوم الأربعاء.
 
وقالت ماريا على هامش الزيارة:" لقد كان شرفًا وامتيازًا أن ألتقى بقداسة البابا تواضروس، أعلى ممثل للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر.
 
وعن الزيارة قالت:" كانت زيارتى لمناقشة الحاجة إلى إجراء محادثة جادة لتعزيز الجهود بين المجتمعات المسالمة وتبادل الحديث حول الاهتمام المشترك بشأن التزايد المؤسف للتطرف العنيف وعدم التسامح والعنف على أساس الدين والمعتقد.
 
واستكملت: نحن نوافق على أن هناك جهودا يجب القيام بها لحماية أماكن العبادة وإطلاق استراتيجية ضد خطاب الكراهية، ونتفق أيضًا على أن الزعماء الروحيين لديهم دور قوى للغاية فى بناء السلام والتسامح والمحبة بين البشرية.

 


الامم المتحدة

ماريا فرناندا اسبيونزا

البابا تواضروس

رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة

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