دورات تدريبية لطلاب جامعة الإسكندرية من ضعاف السمع فى ريادة الأعمال

الإسكندرية - أسماء على بدر

أطلقت جامعة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أول برنامج تدريبى من نوعه للطلاب من فئة الصم وضعاف السمع فى مجال ريادة الأعمال، ضمن سلسلة دورات سيتم تنظيمها لجميع فئات الإعاقة المختلفة لطلاب الجامعة بمركز التطوير الوظيفى وريادة الأعمال.

وقال الدكتور محمد بلال المدير التنفيذى للمركز أن هذا التدريب يأتى فى إطار إهتمام الجامعة بإعداد خريجيين متميزين، لديهم القدرة على بدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر بلا تمييز بينهم، وأضاف أنه تم أختيار 18 طالب فى هذا البرنامج ممن لديهم الموهبة فى مجال الأعمال اليدوية وسيتم تدريبهم على كيفية إختيار وتطوير فكرة المشروع، وكيفية كتابة دراسة الجدوى، وحساب التكاليف، وتسويق المشروع، وأشار إلى أنه سيتولى التدريب الدكتور أشرف مصطفى بكلية الزراعة ، والدكتورة هالة محفوظ خبيرة لغة التخاطب.