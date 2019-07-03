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دعاوى تختص المحكمة الجزئية بنظرها.. تعرف عليها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:10 ص
دعاوى تختص المحكمة الجزئية بنظرها.. تعرف عليها محكمة شمال القاهرة _ ارشيفية
كتبت ـ هدى أبو بكر

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تنص المادة 43 من قانون المرافعات المدنيه والتجارية، على اختصاصات محكمة المواد الجزئية، وتضمنت نوعية الدعاوى القضائية التى تنظرها.

وجاء نص المادة:

تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائيا مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائيا إذا لم تجاوز قيمتها 5 آلاف جنيه فيما يلى:

1 - الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتظهير الترع والمساقى والمصارف

2 - دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضى والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع

3 - دعاوى قسمة المال الشائع

4 - الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها

5 - دعاوى صحة التوقيع أياً كانت قيمتها

6 - دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ، وذلك بورقة من أوراق المحضرين، وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية، ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال.

ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي المستندات التى سانده في دعواه، ولو سلم المدعى عليه بالطلبات للمدعي.

 

 


المحكمة الجزئية

نوعية الدعاوى

الدعاوى القضائية

قانون المرافعات

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