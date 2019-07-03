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"خلى بالك".. الحبس والغرامة عقوبة الفعل الفاضح بالطريق العام

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:00 ص
"خلى بالك".. الحبس والغرامة عقوبة الفعل الفاضح بالطريق العام متهم بفعل فاضح_أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل الكثير من المواطنين، عن عقوبة الفعل الفاضح بالطريق العام، و"اليوم السابع"، يوضح العقوبة التى توقع على الفعل الفاضح.

"جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام"

ومن أهم شروط هذه الجريمة، هو توافر ركن العلانية، بمعنى أن  يتم الفعل الفاضح فى مكان عام، والفعل الفاضح هو كل فعل خادش للحياء.

وحدد المشرع المادة  رقم 278 من قانون العقوبات المصرى، لعقوبة الفعل الفاضح العلنى والخادش للحياء، والتى تصل إلى الحبس والغرامة.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أنه:"كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".

 

 


الفعل الفاضح

خدش الحياء

الاعمال المنافية للاداب

الفسق والفجور

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