خبير لـ"إكسبرس": روسيا لا تزال واحدة من أكبر خمس قوى بالعالم

كتبت رباب فتحى

قال الخبير الروسى جيمس نيكسى لصحيفة "اكسبرس" البريطانية إن روسيا لا تزال "واحدة من أكبر خمس قوى" فى العالم وتتطلب اهتماما جادا، مؤكدا أنها لا تزال قوة عظمى فى مجالات متعددة، فحتى من الناحية الاقتصادية تحتل موسكو المرتبة الـ13 من حيث الناتج المحلى الإجمالى، والخامس من حيث القوة الشرائية.

وأضاف الخبير نيكسى من مركز "تشاتام هاوس" فى لندن أن روسيا لديها حوالى 48 فى المائة من الأسلحة النووية في العالم.. وأكبر منتج للنفط فى العالم، ولديها ثانى أكبر حدود فى العالم.

وأوضح أنه وإن كانت حتى روسيا تواجه تراجعا، فإنها لا تزال قوة عظمى.

وأضاف، قائلا: "يعتمد ذلك على كيفية تعريفنا للقوة الكبرى، لكن إذا سألتنى، من حيث البلدان التي نحتاج إلى الاهتمام بها ... جيدة ، سيئة ، كبيرة ، صغيرة ، قوية ، ضعيفة - أيا كانت - فإن روسيا هي بالتأكيد واحدة من أهم خمس دول في العالم نحتاج إلى الاهتمام الجاد بها. "

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله يوم الأحد إن الرئيس الامريكي دونالد ترامب اقترح تكثيف الحوار مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عندما التقيا في اوساكا باليابان.

التقى ترامب وبوتين لمدة ساعة ونصف يوم الجمعة على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان لأول مرة منذ اجتماعهما الرسمي الأول في هلسنكي قبل عام.