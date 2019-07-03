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خبراء التطوير بالتعليم العالى يزورون مركز القياس والتقويم بجامعة مدينة السادات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:48 م
خبراء التطوير بالتعليم العالى يزورون مركز القياس والتقويم بجامعة مدينة السادات خبراء التطوير بالتعليم العالي في زيارة لمركز القياس والتقويم لجامعة مدينة السادات
المنوفية - محمود شاكر

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استقبلت جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، خبراء وحدة إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالى، تحت رعاية الدكتور أحمد بيومى رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور هانى يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وضم الوفد، كلا من الدكتورة عزة أحمد عبد الله، والدكتورة دينا حسن عبد الشافي، والدكتور عرفة علي سلامة، والدكتور محمود عابد أبو الروس، وذلك بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس لمركز القياس والتقويم بالجامعة.
 
وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار متابعة مشروع إنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة ووحداته بالكليات، وتعتبر هذه الزيارة هي الزيارة الثانية لمركز القياس والتقويم بالجامعة ووحداته بالكليات، لتحسين معايير تقويم الطلاب في البرامج الاكاديمية المختلفة، وتقديم الدعم الفني ومتابعة ما تم إنجازه خلال الربع الثاني من مدة المشروع.
 
 
خبراء التطوير بالتعليم العالي في زيارة لمركز القياس والتقويم لجامعة مدينة السادات (1)
خبراء التطوير بالتعليم العالي في زيارة لمركز القياس والتقويم لجامعة مدينة السادات

خبراء التطوير بالتعليم العالي في زيارة لمركز القياس والتقويم لجامعة مدينة السادات (2)
خبراء التطوير بالتعليم العالي في زيارة لمركز القياس والتقويم لجامعة مدينة السادات

 


محافظه المنوفيه

جامعه مدينة السادات

وزاره التعليم العالى

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مركز القياس والتقويم

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