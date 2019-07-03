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حملة أمنية لإزالة الإشغالات بمنطقة المنصورية بالهرم

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:49 م
حملة أمنية لإزالة الإشغالات بمنطقة المنصورية بالهرم حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أعدت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية، بالتنسيق مع حى الهرم، لإزالة الإشغالات والتعديات التى تعوق حركة السير، بمنطقة المنصورية بالهرم.

وأسفرت الحملة عن إزالة ورفع عشرات التعديات الخاصة بالمقاهى، والمحلات التجارية، والباعة الجائلين، وتم إيداع المضبوطات مخزن حى الهرم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما أسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن ضبط عدد من الخيالة والجمالة، لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى فحص 20 مشتبها بهم، ورفع عدد من التعديات التى تعوق حركة السير.

 

 


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