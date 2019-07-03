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حصول التمريض بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف على المركز الاول بالهيئة للعام 2019

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:26 م
حصول التمريض بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف على المركز الاول بالهيئة للعام 2019 حصول التمريض بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف على المركز الاول
بنى سويف : هانى فتحى

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حصل فريق التمريض، بمستشفى التأمين الصحى بمحافظة بنى سويف، بإشراف الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام فرع بنى سويف، على المركز الأول على مستوى هيئة التأمين الصحى على مستوى الجمهورية.
 
حصول التمريض بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف على المركز الاول (1)
حصول التمريض بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف على المركز الاول
 
وكرمت الدكتورة بثينة يوسف مدير عام الادارة العامة للتمريض برئاسة الهيئة، فريق التمريض بالمستشفى لحصوله على المركز الاول، فى تقييم جودة الاداء التمريضى بالهيئة لعام 2019، وكذلك أفضل أداء تمريضى على مستوى أقسام العمليات بالهيئة لعام 2019، و تسلمت شهادة التكريم السيدة زوبة شعبان مدير التمريض بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحى.
 
حصول التمريض بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف على المركز الاول (1)
حصول التمريض بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف على المركز الاول
وتقدم الدكتور سيف الدين عبد الشكور مدير عام فرع بنى سويف فى بيان له، بكل الشكر والتقدير لجميع العاملين من هيئة التمريض بمستشفى بنى سويف للتأمين الصحى، على الجهد المبذول والصورة المشرفة، وطالب سيادته هيئة التمريض بالحفاظ على نفس المستوى من الاداء والعمل من أجل خدمة المرضي.
 
حصول التمريض بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف على المركز الاول (2)
حصول التمريض بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف على المركز الاول 
 

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التأمين الصحى

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