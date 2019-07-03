حرس الحدود السعودى ينقذ حياة مريضا من على متن منصة عائمة فى البحر الأحمر..صور

وكالات الأنباء

تمكن حرس الحدود السعودى من إخلاء بحار من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 45 عامًا من على متن منصة عائمة تحمل العلم الجيبوتى وتسمى "السلطان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية



الإسعاف

وأوضح المتحدث الرسمى لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه وفى إطار تنفيذ مهام المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والانقاذ البحريين لعام 1979م، وفى إطار المهام الإنسانية للبحث والإنقاذ التى يقوم بها حرس الحدود، فقد باشرت الدوريات البحرية بلاغاً تلقاه مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC عند الساعة (2358) مساء الأحد 27 شوال 1440هـ من شركة الأمن البحرى الخاصة فى سيرلانكا عن وجود مريض هندى الجنسية يبلغ من العمر 45 عامًا على متن المنصة العائمة "السلطان" وتحمل علم "جيبوتي" وطلبهم تقديم المساعدة العاجلة لإخلاء المريض من على متن المنصة العائمة وتقديم الخدمات الطبية التى تقتضيها حالته الصحية.



البحرية السعودية



وأضاف المقدم القرينى أنه تم على الفور تنسيق حصول قبطان المنصة على النصائح الطبية العاجلة لاسلكياً، فيما توجهت دوريات حرس الحدود إلى موقع المنصة على بعد (92) ميل بحرى شمال غرب المدخل الشمالى لجزيرة فرسان، وتم بفضل الله إخلاء المريض ونقله إلى المستشفى بمدينة جازان بواسطة إسعاف الشؤون الطبية التابع لحرس الحدود.