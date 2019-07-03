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حبس 6 متهمين شكلوا عصابة لسرقة الشقق السكنية فى الجيزة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:46 م
حبس 6 متهمين شكلوا عصابة لسرقة الشقق السكنية فى الجيزة سرقة شقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عناصر تشكيل عصابى، مكون من 6 أشخاص، لاتهامهم بسرقة الشقق السكنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتم ضبط المتهمين، بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص، فى تكوين تشكيلا عصابيا لسرقة محتويات الشقق السكنية.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن التشكيل العصابى، مكون من 6 أشخاص، وبإعداد عدة أكمنة للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بصحة الاتهام المنسوب إليهم، وأرشدوا عن المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.


الجيزة

سرقة شقق سكنية

تشكيل عصابى

سرقة

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