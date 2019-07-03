حبس 3 متهمين بخطف شخص والتعدى عليه بالضرب 15 يوما فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنح سوهاج برئاسة المستشار مصطفى بدرى وأمانة سر طه محمد عثمان، بحبس المتهمين "مصطفى.م" 39 سنة و"عبده.ي" 21 سنة وأبو دهب.م" 34 سنة 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهم بخطف صاحب مكتب مقاولات والتعدى عليه بالضرب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة بدائرة مركز سوهاج.

وتعود الواقعة عندما تلقى مركز شرطة سوهاج بلاغا من المجنى مفاده تعرضه للخطف والتعدى عليه بالضرب وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة من قبل المتهمين، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجنى عليه.

وبعد تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما.