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حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية فى المطرية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:08 م
حبس 3 عاطلين بتهمة حيازة أسلحة نارية فى المطرية اسلحة،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة المطرية، بحبس 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية بقصد الاتجار 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

وكشفت التحقيقات أن البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدون تراخيص وبداخلها (بندقية خرطوش - 2 فرد خرطوش - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترف اثنان منهما بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار.

 

وأضافا بتحصلهما على الأسلحة النارية من أحد الأشخاص بمنطقة سرياقوس بالقليوبية "جار تحديده وضبطه"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبمواجهة المتهم الثالث أيد ما جاء بأقوال المتهمين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


المطرية

نيابة المطرية

قسم المطرية

عقوبة حيازة الاسلحة

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