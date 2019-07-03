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حبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لتجارة الأسلحة النارية فى المطرية

الأربعاء، 03 يوليه 2019 09:34 م
حبس 3 عاطلين بتهمة تكوين تشكيل عصابى لتجارة الأسلحة النارية فى المطرية أسلحة تم ضبطها - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة المطرية، بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لتجارة الأسلحة النارية، وذلك عقب ضبطهما وبحوزتهم أسلحة نارية فى المطرية.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة المطرية، أثناء المرور تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص سبق اتهام اثنين منهم فى قضيتى "سلاح بدون ترخيص- مخدرات"حال استقلالهم سيارة بدون تراخيص وبداخلها (بندقية خرطوش - 2  فرد خرطوش - مبلغ مالى - 3 هاتف محمول).

وبمواجهتهم اعترف اثنان منهم بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وأضافا بتحصلهما على الأسلحة النارية من أحد الأشخاص بمنطقة سرياقوس بالقليوبية "جارى تحديده وضبطه"، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وبمواجهة المتهم الثالث أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


المطرية

تشكيل عصابى

أسلحة نارية

قسم المطرية

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