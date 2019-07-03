حبس مقاول ونجله وعاملين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى الخليفة

كتب سليم على

قررت نيابة المقطم والخليفة، حبس مقاول ونجله وعاملين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بالخليفة، كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "بلطجة"، ونجله وعاملين حـال قيامهم بأعمال حفر داخل عقار محل سكن المتهم الأول "ملكه"، وعُثر بداخله على (حفرة قطرها 1 متر بعمق 4 أمتار - أدوات تنقيب عبارة عن "دلو، منشار كهربائى، بكرة حديدية، حبل".

وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة.