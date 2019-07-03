حبس "مسجل خطر" لحيازته أسلحة بيضاء لتهديد المواطنين بالسلام

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة السلام، بحبس "مسجل خطر"، لحيازته أسلحة بيضاء بالسلام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهم هو "وسام .ع"، مسجل في قضايا سرقة، عثر بحوزته علي أسلحة بيضاء بغرض استخدامها في سرقة المواطنين بالإكراه بمدينة السلام.

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام أول، أثناء دورية أمنية من القبض على المتهم وبحوزته أسلحة بيضاء، وبسؤاله اعترف باستخدامها لتهديد المواطنين وسرقتهم بالإكراه بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.