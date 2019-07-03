سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:07 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

حبس متهم جديد 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:30 م
حبس متهم جديد 15 يوما فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس ي، 15 يوما احتياطيا لاتهامه وآخرين فى قضية (المحور الإعلامي) التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

وأسندت النيابة إلى المتهم بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


حبس متهم جديد

المحور الإعلامي للإخوان

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الموسم الجديد من مسلسل Stranger Things يخالف التوقعات

الموسم الجديد من مسلسل Stranger Things يخالف التوقعات

رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية

رئيس الجزائر المؤقت عبد القادر بن صالح فى خطابه بعيدى الاستقلال والشباب: مسار الحوار ستقوده شخصيات مستقلة والدولة لن تكون طرفا فيه.. الانتخابات هى الحل الديمقراطى ورئيس الجمهورية المنتخب سيتمتع بالثقة والشرعية

منسق التأمين الصحى الشامل: المواطنون شعروا بالتغيير فى شكل المنظومة

منسق التأمين الصحى الشامل: المواطنون شعروا بالتغيير فى شكل المنظومة

جون انطونيو يتولى إخراج مسلسل Lord Of The Rings الجديد

جون انطونيو يتولى إخراج مسلسل Lord Of The Rings الجديد

مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

مجتش سليمة.. ريان رينولدز يؤدى تحدى غطاء الزجاجة ويفقد السيطرة

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

أمم أفريقيا 2019.. محمد الشناوى أفضل حارس فى مرحلة المجموعات

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

توم هولاند فى فيلم Spider-Man الجديد.. المراهق المضطرب وآخر الأبطال المدافعين عن الأرض

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

فيديو وأرقام.. ماذا قدم رباعى المنتخب المختارون فى تشكيلة "كاف" للدور الأول ؟

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

المستشار عمر مروان يكشف فى حوار لليوم السابع تفاصيل إنهاء أزمة عمرها 115سنة

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

محمد صلاح يتصدر أفضل أهداف الدور الأول من أمم إفريقيا 2019.. فيديو

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

من حارس زيمبابوى إلى خروج زياش.. شاهد أكبر أخطاء كأس أمم أفريقيا

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

ترشيد دعم الوقود..عودة الحق لأصحابه محدودى الدخل (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة