حبس متهمين بسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بالتجمع

كتب أحمد حسنى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهمين بسرقة الهواتف المحمولة، من المواطنين بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم "عبدالله.خ"، و"سيف.م"، عاطلين، قاموا بسرقة هواتف المحمول من المواطنين بأسلوب الخطف، مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

كانت بداية الواقعة بورود عدة بلاغات تفيد بسرقة هواتفهم المحمولة بأسلوب الخطف، من قبل عاطلين يستقلون دراجة بخارية، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى حدث بها وقائع السرقة، تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة، وأرشدوا عن مكان بعض المسروقات قبل بيعها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.