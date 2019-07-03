حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أمر محمد عصام وكيل نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية طه محمد عثمان، بحبس المتهم " ذكى.ع.ب" 65 سنة عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، بدائرة مركز سوهاج .

بدأت الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش بدائرة المركز، وترويجها على عملائه وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، تم ضبط المتهم متلبسا، وبحوزته 12 قطعة حشيش، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات .