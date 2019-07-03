حبس عاطلين لسرقتهما المواطنين تحت تهديد السلاح فى المنوفية 45 يوما

المنوفية _محمد فتحى

قرر أحمد مبارك وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطلين، وذلك لقيامهم بسرقة المواطنين تحت تهديد السلاح 45 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، من ضبط كل من "أحمد فرج" 50 عاما، "خالد السيد" 49 عاما، ومقيمان المحلة، وبمواجهتهم، أكدوا أنهم اعتادوا التردد على مدينة شبين الكوم، وتحديدا يوم الخميس من كل أسبوع، لكونه يوم مزدحم بالأهالى.

وذلك لسرقة الخارجين من البنوك ومكاتب البريد تحت تهديد السلاح، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.