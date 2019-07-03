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حبس شقيقين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة فى الجيزة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:53 م
حبس شقيقين ضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة فى الجيزة محكمة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس شقيقين متهمين بحيازة أسلحة نارية وذخيرة واستخدامها فى مشاجرة نشبت بينهما وبين آخرين بسبب خلافات بينهم فى الجيزة.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم البلطجة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.
  
 
تلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وإطلاق أعيرة نارية. 
 
 
فانتقل الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، ومعاونيه الرائد هشام فتحي والنقيب يوسف طارق إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات الجيرة.
 
وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة، وضبط شقيقين بحوزتهما أسلحة خرطوش، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.
 

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