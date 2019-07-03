حبس شخص 6 أشهر بتهمة قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، حبس المتهم بالقيادة تحت تأثير المخدرات 6 أشهر مع الشغل وغرامه 10 ألاف جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الأسرار، وعضوى مستشارين محمد فؤاد و جابر الجزار.

كانت نيابة أكتوبر برئاسة المستشار مدحت مكى المحامى العام، أحالت المتهم " "كمال ف " 32 سنة، إلى محكمة الجنايات، وذلك لقيادة المتهم السيارة تحت تأثير مخدر الحشيش بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.

تمكن ضابط شرطة بالإدارة العامة للمرور، أثناء حملة مرورية علي طريق الفيوم بالكيلو 20 بدائرة القسم، استوقف سيارة وتبين أنها قيادة " كمال ف " 32 سنة، وبمناقشته اشتبه في تعاطيه مواد مخدره وعلي الفور تم اقتياده إلي ديوان القسم، وبتوقيع الكشوف الاستدلالية المعتمدة من وزارة الصحة، ثبت تعاطيه مادة الحشيش المخدر.