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حبس السائق المتسبب فى حادث "شرطة نجدة" بالصحراوى ومصرع ضابط

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:38 م
حبس السائق المتسبب فى حادث "شرطة نجدة" بالصحراوى ومصرع ضابط ضابط الشرطة ضحية الحادث - ارشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى الجيزة بحبس سائق السيارة النقل الثقيل والذي اصطدمت بمبني شرطة النجدة بطريق الإسكندرية الصحراوي، قبل محطة تحصيل الرسوم، مما أسفر عن مصرع ضابط شرطة 4 أيام بعدما وجهت له تهمة القتل والإصابة الخطأ.

 

لقى ضابط شرطة مصرعه إثر إصابته في حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بمبني النجدة بالكيلو 28 قبل محطة رسوم القاهرة، واقتحامها المبني.

 

أسفر الحادث عن تحطم جانب المبني، وعدد من سيارات الإسعاف المتمركزة بداخله، وكذلك عدد من السيارات.

 

انتقل على الفور إلى موقع الحادث الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والإطفاء لمكان الحادث، لرفع أثار الحادث، وتيسير حركة المرور التى تضررت جراء الاصطدام.


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