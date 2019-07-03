حالة الطقس اليوم الأريعاء 3/7/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربي اليوم الأربعاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا .



حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤيه فى الشبوره المائيه صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، و الرياح أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة تكون مثيره للرمال والأتربه على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 30 درجة.

الطقس فى الأردن

نهاراً

تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام.

ويسود طقس صيفي اعتيادي في أغلب المناطق، ويكون حاراً في مناطق الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة.

وتكون الرياح شمالية غربية مُعتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وفي خليج العقبة:

- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.

ليلاً

يكون الطقس مُعتدلاً إلى لطيف، وترتفع نسب الرطوبة خاصة في المناطق الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة في أجزاء من شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة .



الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو صيفياً اعتيادياً خاصة في المناطق الجبلية وتبقى الأجواء صيفية معتدلة بشكل عام ومنعشة في القمم الجبلية ليلاً . الرياح تكون غربية الى شمالية غربية تكون نشطة أحياناً في الجبال.