جونسون المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا: الاتفاق النووى الإيرانى "يزداد هشاشة"

قال بوريس جونسون، الذى قد يصبح رئيسا لوزراء بريطانيا بنهاية الشهر الجارى، إن الاتفاق النووى المبرم مع إيران فى عام 2015 "يزداد هشاشة على ما يبدو" وحث طهران "على عدم المضى قدما فى برنامج الأسلحة النووية".
وأضاف جونسون في مقابلة مع رويترز "أحث الحكومة الإيرانية مجددا على التفكير مليا بشأن... خرق التزاماتها بموجب اتفاق إيران النووي".
ومضى قائلا "أعتقد أن عليهم مواصلة الالتزام به وأعتقد أنه سيكون خطأ فادحا الآن لإيران أن تتخلى عن نهج ضبط النفس وتختار تخصيب مواد نووية. أعتقد أن ذلك سيكون خطأ جسيما".
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