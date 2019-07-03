جونسون المرشح لرئاسة وزراء بريطانيا: الاتفاق النووى الإيرانى "يزداد هشاشة"

(رويترز)

قال بوريس جونسون، الذى قد يصبح رئيسا لوزراء بريطانيا بنهاية الشهر الجارى، إن الاتفاق النووى المبرم مع إيران فى عام 2015 "يزداد هشاشة على ما يبدو" وحث طهران "على عدم المضى قدما فى برنامج الأسلحة النووية".