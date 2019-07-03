"جودة الهواء".. ندوة بجنوب سيناء احتفالا بيوم البيئة العالمى (صور)

جنوب سيناء – فايزة مرسال

احتفلت محافظة جنوب سيناء بيوم البيئة العالمى والذى يقام هذا العام تحت شعار "جودة الهواء"، خلال الندوة التى أقيمت بمركز تمكين المرأة بطور سيناء تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبالتعاون مع وزارة البيئة.

جاء ذلك بحضور فوزي همام، السكرتير المساعد لمحافظة جنوب سيناء والمهندس حربي محمود معبد، مدير إدارة نوعية الهواء بفرع جهاز شئون البيئة بالسويس ومحمد حمدي القرشي مدير مركز المعلومات ومدير المكتب الفني بفرع جهاز شئون البيئة، ومحمود عبد الحميد، مدير عام شئون البيئة بالديوان العام، واميمة ابراهيم، مدير تمكين المرأة.

وأكد فوزى همام سكرتيرالمساعد للمحافظة جنوب سيناء، الاهتمام الكبير الذي يوليه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لملف البيئي لما يمثله من أهمية حيوية للجيل الحالي ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي لإلقاء الضوء على المخاطر التي تواجه البيئة وتوعية مواطني المحافظة وخاصة المرأة والشباب والطلاب والأطفال لتعديل السلوكيات والعادات بما يتناسب مع أهداف حماية الهواء الجوي والحفاظ على البيئة والصحة العامة شارك فى الندوة من الشباب وطلبة المدارس والمواطنين.



جانب من الندوة



جانب من الندوة