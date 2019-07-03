جهاز العاشر من رمضان يشُن حملات تفتيش لضبط الوحدات المخالفة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، والمشرف على جهاز تنمية خليج السويس، بأن جهاز المدينة قام بشن حملة تفتيش على الوحدات السكنية المخالفة بمشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، للتأكد من صفة شاغلي الوحدات، ورصد الوحدات التي تم تحويل نشاطها إلى غير سكني، وتم تحرير محاضر للمخالفين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية، طبقا للقانون رقم 93 بشأن إجراءات تغيير النشاط بالتصرف بالبيع أو الإيجار أو غير ذلك لوحدات الإسكان الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع مأموري الضبط القضائي من صندوق الإسكان الاجتماعي.

وفي سياق متصل قال رئيس الجهاز إنه تم شن حملة لرصد وإزالة عدد من المخالفات بالمدينة بالتعاون بين لجنة الإزالة تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبالتنسيق مع إدارة الأمن والأحياء وشرطة المرافق والتعمير بالمدينة، حيث تم إزالة العشش والتندات بعدد من مناطق الإسكان الاجتماعي، وذلك في إطار جهود القضاء على العشوائيات بالمدينة.