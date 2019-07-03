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الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:36 م
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للثانوية العامة 2019 ..

جامعه دمياط تعلن عن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا.. تعرف عليها

الأربعاء، 03 يوليه 2019 12:35 م
جامعه دمياط تعلن عن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات إلكترونيا.. تعرف عليها جامعه دمياط - أرشيفيه
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت جامعه دمياط برئاسة الدكتور سيد دعدور رئيس جامعة دمياط عن الخطوات التي يتبعها طلاب الثانوية العامة 2019 للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا اعتبارا من يوم 6 يوليو وحتى 20 يوليو المقبل وذلك بتنسيق 2019.

 

فيما يلى الخطوات التى يتبعها طلاب الثانوية للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى www.tansik.egypt.gov.eg/application/

،ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

- يقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ستظهر للطالب بياناته الشخصية والتى تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب- الرقم القومى – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التي درسها الطالب «علمية– هندسية– أدبية»)، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاص بالطالب.

- ستظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.
 
- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة.
 
- تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الإلكترونى وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.
 
- يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة.
 
- لن يعتد بأى نتائج اخرى بعد اغلاق موقع التنسيق الالكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.
 
- تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكليةاو كلية اخري
 
- لن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.
 
 
 

 


جامعه دمياط

اختبار القدرات

الثانوية العامة

تنسيق الثانوية العامة

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