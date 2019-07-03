جامعة أسيوط تستقبل وفدا طلابيا من 5 دول عربية فى إطار برنامج التدريب الصيفى

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على أهمية توثيق أواصر التعاون بين الجامعة ومختلف الجامعات العربية وذلك في إطار نشاطها الممتد على مستوى الوطن العربي وتنفيذاً لإستراتيجيتها الساعية إلى الانفتاح على مختلف الجامعات الدولية وتوطيد قنوات التبادل الثقافي والمعرفي بين كافة الطلاب بما يتيح لطلاب الجامعة التعرف على الحضارات والثقافات المحيطة وفتح مداركهم وثقل شخصياتهم على نحو متكامل .

وأعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنسق شئون الجامعات العربية بالجامعة عن بدء استقبال جامعة أسيوط لعدد من الوفود الطلابية من دول السعودية، والأردن واليمن والعراق وفلسطين وذلك في إطار المنح التدريبية التي قدمتها جامعة أسيوط ضمن عضويتها في اتحاد الجامعات العربية ومشاركتها في الاجتماع السنوي للمجلس العربي للتدريب الطلابي والتابع للاتحاد والمكون من نواب ورؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب من مختلف الجامعات الأعضاء.

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الجامعة قدمت عدداً من منح التدريب لجامعات من دول الأردن والعراق والسعودية وفلسطين واليمن والسودان وسلطنة عمان، كما حصلت جامعة أسيوط على 18 فرصة تدريب بجامعات الزيتونة الأردنية، والأنبار، والكوفة العراقيتين؛ مؤكدا دور الجامعة خلال عضويتها باتحاد الجامعات العربية ونشاطها السباق دائماً في مجال التدريب الصيفي والذي شهد استقبال مئات من الطلاب العرب على مدار السنوات السابقة وذلك انعكاساً لحرصها على التعاون مع الجامعات في شتى دول المنطقة العربية المحيطة وما تقدمه من دعم ورعاية لطلابها الوافدين من الدوال العربية الشقيقة .

وأضاف الدكتور شحاته غريب، أن البرنامج التدريبي الذي تقدمه الجامعة لضيوفها من الطلاب ممتد على مدار شهر كامل ويتضمن تدريباً عملياً في مختلف الكليات والمعامل المعنية بدراسة الطلبة إلى جانب برنامج للتدريب العملي في عدد من الشركات والمصانع بمحافظة أسيوط حسب مجال تخصص كل طالب، موضحاً أنه من المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الطلاب أيضاً عدد من الفاعليات الثقافية والرياضية والترفيهية إلى جانب برنامج سياحي لزيارة أهم المعالم السياحية والأثرية المصرية لتعريف الطلاب بما تتمتع به مصر من تاريخ عريق ومدن سياحية متميزة.

وعلى جانب آخر، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ضرورة الإسراع في تنفيذ مبادرة الجامعة والهادفة إلى تطوير القرى الأكثر احتياجاً فى محافظة أسيوط والتي تأتى فى إطار الدور التنموي والمجتمعي للجامعة والساعي إلى النهوض بمستوى الخدمات والمساهمة فى العمل من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى تسخير كافة إمكانيات الجامعة المتاحة من أجل نجاح تطوير قرية شقلقيل على نحو لائق لمواطنيها وذلك بالتعاون مع اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع وفد من كبار المسئولين والمتخصصين في مجال تطوير العشوائيات ضم المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، ورميح عبد الحسيب رئيس جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، والدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات والبحوث البيئية، والدكتور محمد حمام زين العابدين عميد كلية الزراعة، والدكتور سعودى محمد وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أطياف محمد وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى حمدي أستاذ الاجتماع الريفي بكلية الزراعة، والدكتورة رندا يوسف محمد مدرس الاجتماع الريفى بكلية زراعة، الدكتورة فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والعميد مصطفى عبد الله مدير عام هيئة تعليم الكبار، وتاج عمر جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ، وناصر سالم على رئيس الوحدة المحلية لقرية المعابدة.

وأعلنت الدكتورة مها غانم عن بدء زراعة 100 شتلة من أشجار الزينة والثمار المتنوعة بقرية شقلقيل وذلك الأسبوع المقبل ضمن البرنامج الذي أعدته الجامعة للمساهمة فى تطوير ورفع مستوى الخدمات بالقرية.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن الاجتماع أيضاً استهدف استعراض أبراز التوصيات التى توصلت إليها اللجنة كأولى خطوات حل المشكلات التى تعانى منها القرية والتي وقع عليها الاختيار ضمن أكثر القرى عشوائيةً بالمحافظة، لافتة أن الجامعة ستنطلق فى حملات نظافة وتجميل متنوعة وشاملة فى كافة أرجاء القرية وذلك بمشاركة فريق من طلاب الجامعة وطلاب الجوالات ، هذا إلى جانب أعداد الدورات التدريبية المختلفة سواء تعليم الحرف والمهن أو إكساب المهارات المتنوعة وذلك بشكل مجانا ، على أن تكون تلك خطوات فاعلة يستشعر منها المواطنين بالقرية بجدية العمل والرغبة فى التطوير.

ومن جانبه أوضح المهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط، أنه تم البدء فى عدد من الإجراءات والخطوات التنفيذية بشان تطوير قرية شقلقيل والتي تحتل المركز الأول على مستوى المحافظة في القرى الأكثر فقراَ و المركز الثالث على مستوى الجمهورية و ذلك بالتنسيق مع جامعة أسيوط لوضع نموذجا علمي من اجل تحقيق تطوير شامل داخل القرية و تحويلها إلى قرى نموذجية، ومن جانبه استعرض المهندس نبيل الطيبى عدد من التوصيات و المقترحات و التي تضمنت حصر عائلى لكل القرية لعدد الأميين و المتعلمين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة ، وكذلك عمل لفتات و حملات توعية لتأكيد على أهمية القراء و الكتابة فى عميلة تطوير القرية ، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعرف على أسباب وقف الفيزات تكافل وكرامة الخاصة بأبناء القرية ،مشيراَ إلى يتم العمل فى الوقت الحالي على مخاطبة عدد من المؤسسات والوزارات بشأن تخصيص قطعة ارض لبناء مجمع خدمات متكامل داخل القرية.



الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة اسيوط



جامعة أسيوط تبدأ أولى خطواتها في تطوير قرية شقلقيل بالتعاون مع المحافظة



جامعة أسيوط تبدأ أولى خطواتها في تطوير قرية شقلقيل بالتعاون مع المحافظة



جامعة أسيوط تبدأ أولى خطواتها في تطوير قرية شقلقيل بالتعاون مع المحافظة



جامعة أسيوط تبدأ أولى خطواتها في تطوير قرية شقلقيل بالتعاون مع المحافظة



جامعة أسيوط تبدأ أولى خطواتها في تطوير قرية شقلقيل بالتعاون مع المحافظة



جامعة أسيوط تبدأ أولى خطواتها في تطوير قرية شقلقيل بالتعاون مع المحافظة



جامعة أسيوط تبدأ أولى خطواتها في تطوير قرية شقلقيل بالتعاون مع المحافظة



جامعة أسيوط تبدأ أولى خطواتها في تطوير قرية شقلقيل بالتعاون مع المحافظة



جامعة أسيوط تبدأ أولى خطواتها في تطوير قرية شقلقيل بالتعاون مع المحافظة



جامعة أسيوط تبدأ أولى خطواتها في تطوير قرية شقلقيل بالتعاون مع المحافظة (