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تنفيذ 17 حالة إزالة وتعديات خلال حملات بـ 3 مراكز فى أسيوط

الأربعاء، 03 يوليه 2019 01:34 م
تنفيذ 17 حالة إزالة وتعديات خلال حملات بـ 3 مراكز فى أسيوط تنفيذ 17 حالة ازالة وتعديات خلال حملات بـ3مراكز بأسيوط
أسيوط - فريق المحافظات

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تمكنت الوحدات المحلية بمراكز صدفا والغنايم ومنفلوط، من تنفيذ 17 حالة تعد، اليوم الأربعاء، تنوعت ما بين بناء مخالف وبناء على أراض زراعية، وبناء على أراض أملاك دولة.
 
ويأتي ذلك، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بإزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة - الزراعة - مخالفات البناء، حيث تم تنفيذ 6 حالات إزالة فورية بمركز الغنايم، عبارة عن "حفر قواعد، شدة خشبية" بقرية دير الجنادلة، و 5 حالات ازالة تعديات على أراضى زراعية بمركز صدفا، و إزالة 6 حالات بناء مخالف بمركز منفلوط .
 
تنفيذ 17 حالة ازالة وتعديات خلال حملات بـ3مراكز بأسيوط (1)
تنفيذ 17 حالة ازالة وتعديات خلال حملات بـ3مراكز بأسيوط

تنفيذ 17 حالة ازالة وتعديات خلال حملات بـ3مراكز بأسيوط (2)
تنفيذ 17 حالة ازالة وتعديات خلال حملات بـ3مراكز بأسيوط

تنفيذ 17 حالة ازالة وتعديات خلال حملات بـ3مراكز بأسيوط (3)
تنفيذ 17 حالة ازالة وتعديات خلال حملات بـ3مراكز بأسيوط

تنفيذ 17 حالة ازالة وتعديات خلال حملات بـ3مراكز بأسيوط (4)
تنفيذ 17 حالة ازالة وتعديات خلال حملات بـ3مراكز بأسيوط

 


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