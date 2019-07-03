"تنظيم الأسرة" بالمنيا: 1090 سيدة استفدن من قوافل المديرية بالقرى النائية

المنيا : فريق المحافظات

نفذت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بالمنيا، عددًا من الأنشطة خلال الأسبوع الماضى، وذلك انطلاقا من حرص الدولة على تنفيذ عدة مبادرات لمواجهة مخاطر الزيادة السكانية والحد منها .

وقال الدكتور شنطوري بيومي مدير إدارة تنظيم الأسرة، إن الإدارة نفذت 25 ندوة إعلامية حول موضوعات تنظيم الأسرة وأضرار الحمل المتكرر منها ندوات فى 5 قرى بالعدوة و5 ندوات بالشراكة مع مشروع 2 كفاية و5 ندوات فى مجال المواطنة وحقوق الإنسان و10 ندوات بالوحدات الصحية بمشاركة الأطباء والتمريض والرائدات باستفادة إجمالية 600 سيدة بالإضافة إلى الوصول بالخدمة إلى المستهدفين بالتوعية من خلال الزيارات المنزلية حيث بلغت عددها 28 ألفا و383 زيارة منزلية وتنفيذ 1436 ندوة من قبل الرائدات الريفيات وتنفيذ حملة (أيامنا أحلى) بإدارة العدوة للاستفادة من العيادات المتنقلة.

وأشار مدير إدارة تنظيم الأسرة، إلى أنه خلال هذه الفترة بلغ عدد المستفيدات 1090 سيدة من خدمة تنظيم الأسرة المقدمة فى المناطق النائية بالعيادات المتنقلة البالغ عددها 47 على مستوى المحافظة، كما تم تنظيم 14 ندوة عن وسائل تنظيم الأسرة بحضور 1400 سيدة وذلك بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتم تحويل 2709 حالة لوحدات تنظيم الأسرة لتقديم الخدمة الصحية والمشورة اللازمة، بالإضافة إلى تنفيذ قافلتين طبيتين بالتعاون مع جمعية "مصر أم الدنيا" منها قافلة شملت 250 مستفيدة منها 99 حالة تنظيم أسرة، وقافلة أخرى شاملة بقرية تلة بعدد 123 مستفيدة منها 33 حالة تنظيم أسرة.

وأوضح أن نوادي المرأة بالوحدات الصحية نفذت أنشطة هامة منها عقد 250 ندوة حضرها 2400 سيدة، وفتح 124 فصلا من فصول محو الأمية لعدد 852 دارسة، كما شملت الأنشطة دورات تدريبية عن (أشغال يدوية والحياكة وصيانة منزلية وتعليم الطهى).