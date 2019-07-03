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"تموين المنيا": تحرير 1826 محضرا لتجار مخالفين ونقص حجم الخبز يتصدر المشهد

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:43 م
"تموين المنيا": تحرير 1826 محضرا لتجار مخالفين ونقص حجم الخبز يتصدر المشهد حمله تموينيه - أرشيفية
المنيا: فريق المحافظات

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تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير1826 محضرا تموينيا مخالفا، خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية على مدار شهر يونيو الماضي، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 1390 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 589 محضرا لنقص الوزن، و225 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و40 محضرا للتوقف عن التشغيل و16 محضرا لتجميع والتصرف فى حصة الدقيق المدعم و27 محضرا لعدم حيازة سجلات و 493 محاضر أخرى متنوعة، بالإضافة إلى 436 محضرا فى مجال الأسواق منها 120 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار و33 محضرا لعدم وجود ترخيص و45 محضرا لعدم صلاحية للمنتج و3 محاضر غش تجارى و30 محضرا للتلاعب في المقررات التموينية و4 محاضر لأسطوانات البوتاجاز و33 محضرا مخالفا للمواد البترولية و26 محضرا لأصحاب محلات الجزارة، و142 محضرا آخر، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

 

 


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