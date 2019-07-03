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تقلبات جوية مفاجئة بمحافظة أسوان

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:11 م
تقلبات جوية مفاجئة بمحافظة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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شهدت محافظة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، تقلبات جوية وظهور شبورة ترابية أدت إلى انعدام الرؤية جزئيا.
 
وطالبت محافظة أسوان، بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة على الطرق الصحراوية والنقل النهرى للبواخر السياحية والمراكب النيلية، لحين تحسن الأحوال الجوية.
 
وفى سياق متصل، انتظمت حركة الموانئ بين أسوان وحلفا شمال السودان وأيضا حركة النقل النهرية الداخلية بمحافظة أسوان، وعلى الطرق الصحراوية بين محافظتى أسوان والأقصر، بالإضافة إلى انتظام حركة الملاحة الجوية بمطار أسوان الدولى.
 
 

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تقلبات جويه

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