تفريغ 4750 طن رخام وشحن 7250 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، أن ميناء غرب بورسعيد، استقبل اليوم الأربعاء، السفينة MILLAC وجنسيتها جزر القمر، والتى يبلغ طولها 96 متر والغاطس 7.3متر، وذلك لتفريغ 4750 طن رخام بالميناء.

كما استقبل الميناء، السفينة PARSA وجنسيتها تركيا، ويبلغ طولها 115 متر والغاطس 6 متر، و ذلك لشحن 7250 طن صودا كاوية من الميناء.

كما سجلت إجمالى حركة السفن، اليوم الأربعاء، 22 سفينة، حيث إستقبل ميناء شرق بورسعيد، سفينتين حاويات، وغادر الميناء 4 سفن، ومتواجد علي الأرصفة سفينتين، ومن المنتظر دخول 6 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد، دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين، كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينتين.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفينتين من والي الميناء، وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.