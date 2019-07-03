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تعرف على مشروع الصوب الزراعية بمحافظة بنى سويف × 9 معلومات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 08:54 ص
تعرف على مشروع الصوب الزراعية بمحافظة بنى سويف × 9 معلومات المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف ــ هانى فتحى

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أعلن المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، عن البدء قريبا فى تنفيذ مشروع الصوب الزراعية بمحافظة بنى سويف، والذى سيضع المحافظة على الخريطة الزراعية.
 

ويقدم "اليوم السابع" بعض المعلومات عن المشروع: 

1.  مشروع الصوب الزراعية يقام على مساحة 51  ألف فدان، ويعد من أهم  المشروعات القومية كأكبر مشروع عالميا في هذا المجال.

2. المساحة التى تم اختيارها لإقامة المشروع تقع بالظهير الصحراوي الشرقي لمركزي ببا والفشن

3. محافظ بنى سويف عرض مقترح المشروع على الرئيس السيسى أثناء افتتاح الصوب الزراعية بالعاشر من رمضان .

4. الرئيس السيسى كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركة الوطنية للزراعات المحمية ووزارة الري  بدراسة المشروع

5. قامت الهيئة الهندسية والشركة الوطنية للزراعات المحمية ووزارة الري بزيارات للوقوف على إمكانية تنفيذ المشروع من خلال الدراسات المائية ودراسة التربة .

6ـ جارى عمل الرفع المساحي ودراسة التربة لتحديد أنواع الزراعات الملائمة بالمنطقة، وذلك بهدف إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتحديد آليات وخطوات تنفيذه 

7 . المشروع يمثل نقلة نوعية وعصر جديد في مجال التنمية الرزاعية بالمحافظة، حيث يعتبر المشروع الأكبر من نوعه عالميا .

8. المشروع سيشمل إقامة مناطق صناعية للتصنيع الزراعي ومناطق لوجسيتة

9ـ المشروع سيوفر آلاف من فرص العمل لشباب المحافظة.

 


بنى سويف محافظ بني سويف

الصوبات الزراعية

السيسى

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