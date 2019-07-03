تعرف على كيفية الحصول على دراجة بخارية لذوى الإعاقة بتضامن أسيوط

أسيوط _ ضحا صالح

تعددت الأسئلة حول كيفية الحصول علي دراجة بخارية "موتوسيكل" من التضامن الاجتماعى لذوى الاحتياجات الخاصة وخاصة من يعانون من الشلل النصفى أو الإعاقة الحركية.

وفي النقاط التالية توضيح للشروط الخاصة بكيفية الحصول علي موتوسيكل :

1- أن يكون الشخص لديه إعاقة كاملة للأطراف السفلية وسلامة الأطراف العليا لكى يتمكن من قيادة الدراجة.

2- أن يقود المعاق الدراجة البخارية بنفسه ولا يستعين بشخص آخر.

3- تقديم بحث اجتماعي يوضح قدرة المعاق.

4- أن يكون الشخص المعاق قادرًا على العمل

5- ألا يقل سن المعاق عن 18 سنة.

6- أن يحصل علي تقرير طبي حديث صادر من مستشفى حكومي يوضح الإعاقة ويؤكد سلامة أطرافه العليا.

7- يحظر بيع الدراجة أو التصرف فيها إلا بعد مضي 5 سنوات على الأقل من تاريخ استلامها.

8- صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها.