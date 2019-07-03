سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تعرف على عقوبة تاجر اغذية ضبط بحوزته 900 كيلو لحوم فاسدة

الأربعاء، 03 يوليه 2019 02:00 ص
تعرف على عقوبة تاجر اغذية ضبط بحوزته 900 كيلو لحوم فاسدة لحوم فاسدة-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.
 
أسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط (142) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط تاجر سلع غذائية وسيارة نقل قيادته بدائرة قسم شرطة بنى سويف ( محافظة بنى سويف ) لحيازته وتجميعه كميات من اللحوم قدرها (900 "تسعمائة كيلو جرام" لحوم وكبده غير صالحة للاستهلاك الآدمى) لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وذبحها ذبحاً غير حيوى ، وفقاً لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

 
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.   
 
 

  وحدد القانون حالات الغش فى :   

 
 
  · ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.    
 
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.  
 
   · نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.    
 
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها. 
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".  
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية، ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

الغش التجارى

قانون الغش التجارى

لحوم مجهوله المصدر

سلع غذائية فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حصاد اليوم الأخير في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.. تونس تتأهل بتعادل ثالث وأداء باهت.. خروج مشرف لموريتانيا فى المشاركة الأولى.. تحديد مواجهات دور الـ16من البطولة.. و8 منتخبات تودع العرس الإفريقي

حصاد اليوم الأخير في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019.. تونس تتأهل بتعادل ثالث وأداء باهت.. خروج مشرف لموريتانيا فى المشاركة الأولى.. تحديد مواجهات دور الـ16من البطولة.. و8 منتخبات تودع العرس الإفريقي

طريق مصر لنهائى أمم أفريقيا.. مواجهات "ضرب نار" لحصد اللقب الثامن

طريق مصر لنهائى أمم أفريقيا.. مواجهات "ضرب نار" لحصد اللقب الثامن

14 معلومة عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.. تعرف عليها

14 معلومة عن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية.. تعرف عليها

وصول "راموس" وعائلته للغردقة لقضاء الإجازة.. برنامج ترفيهى ورحلة بحرية

وصول "راموس" وعائلته للغردقة لقضاء الإجازة.. برنامج ترفيهى ورحلة بحرية

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده سكان أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي وشيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

صور.. حان وقت كسوف الشمس.. الطيور توقف تغريدها والنحل يعود لمسكنه اعتقادا بحلول الليل.. استمر 4 ساعات و56 دقيقة.. شاهده سكان أمريكا الجنوبية والمحيط الباسفيكي وشيلي والأرجنتين.. ولم ير بمصر لحدوثه ليلا

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

العالم هذا المساء.. مظاهرات بنيويورك للتنديد بسياسات الرئيس الأمريكى ضد الهجرة.. وأخرى فى إسرائيل احتجاجا على مقتل إسرائيلى من أصل إثيوبى على يد شرطى.. وزعيم المعارضة يلقى كلمة أمام البرلمان الفنزويلى

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

بعد إيتو وكانو والحاج ضيوف.. جوزيه مورينيو ينضم لأساطير العالم ويحلل مباريات أمم أفريقيا 2019 علىTIME SPORTS.. القناة المصرية تواصل نجاحاتها وتخطف أبرز النجوم.. وإشادة بنقل المباريات بجودة الـ4 K

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

شاهد.. الغردقة تتزين بصور قائد ريال مدريد الإسبانى قبل وصوله اليوم

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

جنات تهنئ منتخبها المغربى على التأهل فى أمم أفريقيا

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

¾ مليار دولار قيمة طلاق براد بيت وانجلينا جولى .. اعرف التفاصيل

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

مورينيو مفاجأة Time Sports للجماهير المصرية فى دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

"المالية" تعلن تقديم صرف مرتبات موظفى الدولة لـ 14 يوليو الجارى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة