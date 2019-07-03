تعرف على أبرز المحطات فى حياة نجل حاكم الشارقة الشيخ خالد بن سلطان القاسمى

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تودع دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم، الأربعاء، نجل حاكم الشارقة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الذى وافته المنية أول أمس عن عمر يناهز الـ 39 عاما.

ويرصد الفيديو الذى نشره تلفزيون الشارقة أهم مراحل حياة الفقيد.

ولد الشيخ خالد بن سلطان القاسمي عام 1980 في الشارقة في الإمارات وهو ثاني الأبناء الذكور للشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة، نشأ وترعرع فى كنف والديه الشيخ سلطان بن محمد القاسمى، والشيخ جواهر بنت محمد القاسمى وكانت نشأته فى بيت علم وثقافة.