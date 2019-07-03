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تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟

الأربعاء، 03 يوليه 2019 06:00 ص
تسير على الطريق الصحيح.. كيف تحدث العالم عن اقتصاد مصر؟ كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى
إسلام سعيد

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ترى المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد، إن مصر وصلت إلى المرحلة الأخيرة من برنامج علاج اقتصادها، والذى اعتمد فى المقام الأول على خطة ضبط منظومة الدعم، والوصول بأموال المزايا والمنح الاجتماعية إلى الفئات المستهدفة بدلا من الأغنياء، وكذلك إشادات ببرنامج الاصلاح الاقتصادى، والحماية الاجتماعية للفقراء، وزيادة معدلات النمو، مؤكدين انتهاء الإجراءات الصعبة.

كبريات المؤسسات الدولية، والشخصيات القيادية سواء من البنك الدولى أو صندوق النقد، وعدد من مؤسسات التصنيف الدولية، منها فيتش وستاندر أند بورز، وغيرها من البنوك والمؤسسات المالية الضخمة، تشيد بالتقدم الكبير الذى أحرزه المصريون فى برنامجهم الإصلاحى، كالتالى:

  • بنك "ستاندرد تشارترد" يقول إن اقتصاد مصر ضمن أكبر 10 اقتصاديات فى العالم عام ‏‏2030‏
  • البنك الدولى: بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى زادات المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادى
  •  كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى: مصر حققت الاستقرار الاقتصادى الكلى، ومعدل النمو من أعلى المعدلات فى المنطقة
  •  تونى بلير رئيس الوزراء البريطانى الأسبق يشيد بالإصلاح ويؤكد: مصر تسير على الطريق الصحيح
  •  مؤسسة موديز: اقتصاد مصر تملك قدرا أعلى لاستيعاب ومجابهة الصدمات الخارجية
  •  ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد: النظرة العامة للاقتصاد الكلى فى مصر إيجابية مدعومة بتطبيق قوى للسياسات

 


اقتصاد مصر

تحسن الاقتصاد

الاقتصاد المصرى

المؤسسات الدولية

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