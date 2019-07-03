ترامب يجمع تبرعات بقيمة 105 ملايين دولار لإعادة انتخابه فى 2020

كتبت: إنجى مجدى

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب واللجنة الوطنية الجمهورية، أن الرئيس جمع تبرعات لحملته لإعادة انتخابه فى 2020، بقيمة 105 ملايين دولار، فى الربع الثانى هذا العام، وهو ما يتجاوز كثيرا ما جمعه سلفه باراك أوباما فى الفترة المماثلة خلال حملة إعادة انتخابه فى 2012.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الأربعاء، فإن الحملة واللجنة أشارا إلى جمعهما 100 مليون دولار نقدا، وأستطاعا جمع مزيد من الأموال عبر الانترنت. وجمع ترامب وحملته 51 مليون دولار فيما جمعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى 51 مليون دولار، وهو ما يعنى حصول الرئيس على مصادر تمويل أكثر من تلك التى حصل عليها فى 2016 حيث تستخدم الأموال فى الإعلانات التليفزيونية والرقمية وجهود دفع الناس للتصويت وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بانتخابات عام 2020.

وصعد ترامب إلى الرئاسة بعدد أقل من الموظفين وأموال أقل من خصمه الديمقراطية هيلاري كلينتون. هذه المرة، تقول الصحيفة، سيكون لديه آلية جمع الأموال الخاصة بالحزب الجمهورى، فضلاً عن صلاحيات الرئاسة، مما يعزز دعوته الشخصية الأولية لقاعدته، حتى فى الوقت الذى يحاول فيه تقديم نفسه كجهة خارجية عن المؤسسة السياسية التقليدية.