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ترامب: إيران تنتهك اتفاق نووى سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار

الأربعاء، 03 يوليه 2019 07:02 ص
ترامب: إيران تنتهك اتفاق نووى سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أ ش أ

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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن إيران كانت تنتهك الاتفاق النووى الذى سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار، ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء عن ترامب قوله فى تغريدة على موقع "تويتر" إن إيران الآن تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب.

وكان ترامب قد حذر طهران أمس من "اللعب بالنار" بعد إعلانها تجاوز الحد الذى يسمح به الاتفاق لإنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب.


وتم الاتفاق على الخطة عام 2015 بين إيران والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلا أن واشنطن انسحبت فيما بعد من الاتفاقية

 

 


ترامب

إيران

اليورانيوم

الاتفاق النووى

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