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تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-7-2019

الأربعاء، 03 يوليه 2019 11:11 ص
تراجع سعر اليورو اليوم الأربعاء 3-7-2019 يورو-أرشيفية
كتبت - ريهام الباشا

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انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى،انخفاضا طفيفا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-7-2019، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.7 جنيه للشراء، و18.85 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:

 

 

سعر اليورو فى البنك المركزى

 18.71 جنيه للشراء.

18.86 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.7 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر

18.7 جنيه للشراء.

18.85 جنيه للبيع.

 

 

سعر اليورو فى بنك البركة

18.66 جنيه للشراء.

18.96 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.66جنيه للشراء.

18.96جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.74 جنيه للشراء.

18.86جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.68 جنيه للشراء.

18.83 جنيه للبيع.

 


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