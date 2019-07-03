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تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:56 ص
تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاعى البنوك والعقارات بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.17% خاسرة 18.02 نقطة، لتصل إلى مستوى 10560.33 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 24.4 مليون سهم بقيمة 79.3 مليون ريال قطرى عبر 2269 صفقة، وارتفعت 10 أسهم، وانخفض 26 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.47%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.27%، ثم قطاعى العقارات والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.97%، ثم قطاع البضائع والخدمات المالية بنسبة 0.13%.


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