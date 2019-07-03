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تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

الأربعاء، 03 يوليه 2019 10:44 ص
تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات بورصة دبى _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.57% خاسرا 15.25 نقطة ليصل إلى مستوى 2663.67 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 61.4 مليون سهم محققة ما قيمته 82.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1087 صفقة لـ30 سهما، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 18 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.66%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.53%، ثم قطاعى السلع والنقل بنسبة 0.42%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.76%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.35%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.19%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 4.06%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.02%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.82%، ثم سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 1.69%.


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