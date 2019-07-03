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تحصين 79 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكفر الشيخ

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:27 م
تحصين 79 ألف رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بكفر الشيخ الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تابع حملات تحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي شهدتها قرى مراكز محافظة كفرالشيخ، للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وبذل كل الجهد للحفاظ عليها وتنميتها من خلال السيطرة على الأمراض الوبائية بالمحافظة.
 
وأضاف محافظ كفر الشيخ ،تم تحصين 78 ألف و971 رأس ماشية من بدايةً عمل الحملة حتى اليوم،مؤكداً أن مديرية الطب البيطري بكفرالشيخ برئاسة الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل ،تعمل على تحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.
 
وقال الدكتور عبدالحكيم أبو إسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، إنه تم تحصين 78 ألف و 971 رأس ماشية، منهم 49 ألف و795رأس أبقار، و23 ألف و860 رأس جاموس، و5316 رأس أغنام وماعز، لافتاً ان عبوات التحصين متوفرة بشكل جيدة والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربيين وأصحاب الحيوانات بتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية، ويتم تحصينها من خلال فرق متخصصة.
 
وأضاف أبو إسماعيل  أن كل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً بإقبال المواطنين واستجابتهم للحملة نظراً لزيادة الوعي البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وكذلك التيسير الكبير على المواطنين بالانتقال إليهم سواء في مقار اللجان أو الانتقال إليهم لمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات.

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

طب بيطري

حمى قلاعية

حمى وادي متصدع

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