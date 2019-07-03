تحرير 56 محضرا تموينيا مخالفا فى المنيا

المنيا ـــ فريق المحافظات

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من تحرير 56 محضرا تموينيا مخالفا، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية .

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، إن الحملات أسفرت عن تحرير 29 محضرا مخالفا للمخابز البلدية منها 18 محضرا لنقص الوزن، ومحضرا لعدم وجود ميزان ومحضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و9 محاضر أخرى متنوعة، بالإضافة إلى 27 محضرا فى مجال الأسواق منها محضرا لعدم وجود ترخيص و3 محاضر لعدم صلاحية للمنتج و10 محاضر للتلاعب فى المقررات التموينية و12 محضرا لعدم حيازة شهادة صحية، ومحضر آخر، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.