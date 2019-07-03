تحرير 1320 مخالفة مرورية وتمشيط 11 مزرعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، واللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين .

وأسفرت الحملات عن تحرير 1320 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 22 قرار إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية و31 قرار تعد على منافع الري، و16 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

وفى نفس السياق، نفذت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، أسفرت عن فحص11 مزرعة دائرة مركز السادات، وفحـص 29 شخصا وتبين وجود عاطلين هاربين من 9 احكام قضائية، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 46 شقة مفروشة و59 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.