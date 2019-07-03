تحرير 113 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية بالاشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة، والتى أسفرت عن تحرير 113 قضية تموينية، بين عدم إعلان أسعار، ومستوعات غاز، ومنها ضبط 10 أطنان أعلاف، 76 كيلو لحوم مجهولة المصدر بمركز الشهدا، وذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

وأكد المحاسب عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية، استمرار الحملات المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة لضبط الأسواق والسلع المجهولة المصدر.