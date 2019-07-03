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تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة وتلقى تمويلات بغرض إرهابى 15 يومًا

الأربعاء، 03 يوليه 2019 05:02 م
تجديد حبس متهمين بنشر أخبار كاذبة وتلقى تمويلات بغرض إرهابى 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين  15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

المتهمان كلا من عوض حسن، وأحمد عبد الحميد، ووجهت النيابة إليهما في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

 


حبس متهم جديد

مشاركة جماعة إرهابية

نيابة أمن الدولة

نشر أخبار كاذبة

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