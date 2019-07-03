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تجديد حبس حلاق متهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى أوسيم

الأربعاء، 03 يوليه 2019 03:03 م
تجديد حبس حلاق متهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى أوسيم مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس حلاق متهم بالإتجار فى المواد المخدرة بأوسيم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
وكانت جهات التحقيق أمرت بالتحفظ على المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم، وعرضها على المعمل الكيميائى؛ لفحصها وكتابة تقرير وافً عنها؛ لاستكمال التحقيقات.
 
تم ضبط المتهم، أثناء متابعة الرائد وليد كمال، معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، للحالة الأمنية، بمنطقة بشتيل، فاشتبه فى أحد الأشخاص، حاول الهرب، فور مشاهدته القوة الأمنية، فتمكن الضابط من مطاردته والقبض عليه، وضبط بحوزته 12 تذكرة تحتوى على مخدر الهيروين.
 
 
 
 

تجارة المخدرات

هيروين

حشيش

بيع المخدرات

مكافحة المخدرات

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